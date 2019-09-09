شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 5 إرهابيين بمحافظة صلاح الدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بغداد) نفذت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب العراقي بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي اليوم (الإثنين) عملية انزال جوي في منطقتي «مطيبيجة» و«الصحراء» التابعتين لمحافظة صلاح الدين لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي. واسفرت العملية «وفق حصيلة أولية أوردها الجهاز المذكور»عن مقتل 5 إرهابيين من بينهم انتحاريان، وتدمير عدة مضافات وكهوف وانفاق ومعسكر تدريب تابع لعصابات التنظيم فضلاً عن القبض على 9 ارهابيين آخرين.

نفذت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب العراقي بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي اليوم (الإثنين) عملية انزال جوي في منطقتي «مطيبيجة» و«الصحراء» التابعتين لمحافظة صلاح الدين لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي. واسفرت العملية «وفق حصيلة أولية أوردها الجهاز المذكور»عن مقتل 5 إرهابيين من بينهم انتحاريان، وتدمير عدة مضافات وكهوف وانفاق ومعسكر تدريب تابع لعصابات التنظيم فضلاً عن القبض على 9 ارهابيين آخرين.

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