إعفاء 3 ضباط أميركيين من مناصبهم إثر فضيحة جنسية في العراق

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن "​وزارة الدفاع​ أعفت ثلاثة من قادة فرق النخبة ​البحرية الأميركية​ SEAL Team 7 من أداء مهامهم، إثر اتهامهم ب​اعتداء جنسي​ وشرب خمر أثناء أداء مهامهم في ​العراق​".

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع لشبكة "إن بي سي نيوز" أن "هذه الخطوة تتعلق بدعوى من امرأة، أكدت أن أحد أعضاء الفريق هاجمها خلال عطلة نهاية الأسبوع في 4 تموز، وادعاءات بأن أعضاء الفريق كانوا يشربون في منطقة قتال".

كما نقلت صحيفة "ذا هيل"، عن الكابتن تامارا لورانس، قائد الحرب البحرية الخاصة، أن "القادة الثلاثة سيتم نقلهم إلى وظائف أخرى"، لافتاً الى أنه "سيتم إعادة نشر أعضاء آخرين من كبار المجندين".

وأشارت لورانس الى أن "المتهمين الثلاثة هم كلٌ من إدوارد ماسون، الضابط القائد، الملازم لوك إيم، المسؤول التنفيذي، والقائد الرئيسي هيو سبانغلر، القائد الأعلى للفصيل المجند".

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