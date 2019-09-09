حرس الحدود السعودي أحبط محاولات تهريب 12 طنا من الحشيش المخدر خلال العام الماضي

أعلن حرس الحدود السعودي أنّ "المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المواد المخدّرة عبر حدود ​السعودية​ البريّة والبحريّة في العام الماضي، أدّت إلى إحباط محاولات تهريب ما يقارب 12 طن ونصف الطن من الحشيش المخدر و16 مليون حبّة مخدّرة".

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنّه "تمّ إحباط محاولات تهريب ما مجموعه 1242062 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، و16143365 قرص "إمفيتامين" مخدّر، والقبض على المتورّطين فيها وعددهم 422 شخصًا، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود السعودية، وإحالتهم وما تمّ ضبطه بحوزتهم من المواد المخدّرة للجهات المختصّة لاستكمال الإجراءات النظاميّة".