روسيا اليوم: استقالة محافظ الإسماعيلية لظروف صحية

ذكرت مصادر مصرية لقناة "روسيا اليوم" أن "محافظ الإسماعيلية، اللواء حمدي عثمان، قدم استقالته من منصبه"، موضحة أنه غادر مكتبه متوجها إلى القاهرة.
وأضافت المصادر أن استقالة محافظ الإسماعيلية جاءت لظروف صحية، مشيرة إلى أن سكرتير عام المحافظة سيتولى العمل كمحافظ بشكل مؤقت لحين تعيين محافظ جديد.
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