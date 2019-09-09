روسيا اليوم: استقالة محافظ الإسماعيلية لظروف صحية

ذكرت مصادر مصرية لقناة "​روسيا اليوم​" أن "​محافظ​ ​الإسماعيلية​، ​اللواء​ حمدي عثمان، قدم استقالته من منصبه"، موضحة أنه غادر مكتبه متوجها إلى ​القاهرة​.

وأضافت المصادر أن استقالة محافظ الإسماعيلية جاءت لظروف صحية، مشيرة إلى أن سكرتير عام المحافظة سيتولى العمل كمحافظ بشكل مؤقت لحين تعيين محافظ جديد.