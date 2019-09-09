مسؤول أميركي: واشنطن قلقة بسبب مشتريات الصين من النفط الإيراني

لفت نائب وزير ​الطاقة​ الأميركي دان بروليت إلى أن "​الولايات المتحدة​ قلقة للغاية إزاء مشتريات ​الصين​ من ​النفط​ الإيراني"، مشيراً إلى "إننا قلقون للغاية بسبب مشتريات الصينيين، الحكومة على وجه الخصوص"، مضيفاً "المسؤولين الأميركيين سيناقشون المسألة مع ​الحكومة الصينية​".

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