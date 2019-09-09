رئيس مجلس العموم البريطاني يعلن انه سيستقيل من منصبه

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "أ.ف.ب" بأن "رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو أعلن انه سيستقيل من منصبه، إذا لم تجر انتخابات عامة قبل 31 تشرين الاول".
وكانت منحت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية موافقتها الرسمية على قانون يمكن أن يرغم الحكومة على تأجيل بريكست إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن مجلس اللوردات الاثنين.
وأعلن المجلس على أحد مواقع التواصل الإجتماعي "حصل القانون على الموافقة الملكية".
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