استهجنت حركة "حماس" "اعتقال السلطات السعودية محمد صالح الخضري المقيم في جدة منذ نحو 3 عقود"، معتبرةً أنه "لا سن الخضري الذي بلغ 81 عاماً ولا وضعه الصحي ولا مكانته العلمية والنضالية شفعت له عند السعودية".
واعتبرت أن "اعتقال الخضري جاء في إطار حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، مشيرةً إلى "إننا التزمنا الصمت على مدى 5 شهور لإفساح المجال أمام الدبلوماسية ومساعي الوسطاء لكنها لم تسفر عن أي نتائج"، مطالبةً السلطات السعودية بإطلاق سراح الخضري ونجله وجميع المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس طالبت السعودية بإطلاق سراح الخضري والمعتقلين الفلسطينيين بسجونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.