حماس طالبت السعودية بإطلاق سراح الخضري والمعتقلين الفلسطينيين بسجونها

استهجنت حركة "حماس" "اعتقال السلطات ​السعودية​ ​محمد صالح​ الخضري المقيم في جدة منذ نحو 3 عقود"، معتبرةً أنه "لا سن الخضري الذي بلغ 81 عاماً ولا وضعه الصحي ولا مكانته العلمية والنضالية شفعت له عند السعودية".

واعتبرت أن "اعتقال الخضري جاء في إطار حملة طالت العديد من أبناء ​الشعب الفلسطيني​ المقيمين في السعودية"، مشيرةً إلى "إننا التزمنا الصمت على مدى 5 شهور لإفساح المجال أمام الدبلوماسية ومساعي الوسطاء لكنها لم تسفر عن أي نتائج"، مطالبةً السلطات السعودية بإطلاق سراح الخضري ونجله وجميع المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.