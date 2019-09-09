ملكة بريطانيا وافقت على قانون يطالب بتأجيل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وافقت ملكة ​بريطانيا​ إليزابيث الثانية، على قانون يطالب بتأجيل تنفيذ خروج بريطانيا من ​الاتحاد الأوروبي​ (​بريكست​).

وكان ​مجلس اللوردات البريطاني​ قد صادق يوم الجمعة 6 أيلول الحالي، بشكل نهائي على مشروع قانون يهدف إلى منع خروج بريطانيا من ​الاتحاد الاوروبي​ بدون اتفاق.

ويدخل هذا القانون الّذي يفرض على رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن يطلب من الاتحاد الاوروبي تأجيل "بريكست" المقرّر في 31 تشرين الأول لثلاثة أشهر، حيّز التنفيذ يوم الإثنين في حال المصادقة عليه من قبل الملكة إليزابيث الثانية.