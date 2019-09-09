أكد المتحدث باسم وفد "​حركة طالبان​" المفاوض سهيل شاهين "أننا وافقنا على دعوة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لنا إلى ​كامب ديفيد​ لكن ليس قبل توقيع الاتفاق".

وفي تصريح لقناة "الجزيرة"، أوضح شاهين "اننا سنوقف هجماتنا على الأميركيين فقط إذا توقفوا عن مهاجمتنا ووقعوا الاتفاق"، مشيراً الى أن "طالبان تسيطر على نحو 70% من ​أفغانستان​ وترصد حركة ​القوات​ الأجنبية وغيرها".

ولفت الى أنه "إذا وقع الاتفاق مع الأميركيين فسننظر بأمر مشاركة ​الحكومة​ في الحوار الأفغاني"، مشيراً الى أنه "بعد الانسحاب الأميركي سيشارك جميع الأفغان في إعادة بناء البلاد دون استثناء".

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كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث بإسم طالبان: سنوقف هجماتنا على الأميركيين فقط إذا توقفوا عن مهاجمتنا ووقعوا الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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