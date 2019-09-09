علي خليل: لا خلافات حول مشروع موازنة 2020 ومجلس الوزراء سيجري قراءة اولية الاسبوع المقبل

أوضح وزير المال ​علي حسن خليل​ بعد لقائه رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ان "البحث تناول مشروع موازنة العام 2020"، مشيرا الى انه "ليس هناك من خلافات حوله وان مجلس الوزراء سيجري قراءة اولية للمشروع الاسبوع المقبل".

من ناحية اخرى، ابرق الرئيسالحريري الى رئيس الوزراء الايطالي جيوزيبي كونتي مهنئا بتسميته رئيسا للحكومة الايطالية ​الجديدة​، متمنيا له التوفيق في مهامه.