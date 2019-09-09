أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بان "​طائرة استطلاع اسرائيلية​ نوع م.ك. خرقت حرمة الاجواء اللبنانية من فوق مزراع شبعا وتنفذ في هذه الاثناء طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو منخفض فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ وحاصبيا وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل حرمون​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية خرقت الاجواء اللبنانية من فوق مزراع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.