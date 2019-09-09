توقيف سيارة نوع "فان" محملة بالأحذية المهربة على طريق ضهر البيدر

ذكرت معلومات صحافية ان عناصر تابعة لمديرية ​الجمارك​ اوقفت سيارة نوع "فان" محملة بالأحذية المهربة، على ​طريق ضهر البيدر​ الدولية، وجرت مصادرة المضبوطات، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق السائق.

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