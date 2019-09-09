رولا الطبش: لمحاربة آفة المخدرات لانها مستشرية بين الشباب

أشارت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​رولا الطبش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "آفة ​المخدرات​ اصبحت مشكلة كبيرة تغزو المجتمع، يجب الوقوف بوجهها ومحاربتها لانها مستشرية بين الشباب، خصوصا العاطلين عن العمل، واصبحت تستهدف شبابنا في مدارسهم وجامعاتهم، لذلك يجب جذب الشباب بأنشطة مفيدة تعزز قدراتهم وتبعدهم عن آفات المجتمع، بالتزامن مع إعتماد التأهيل والتدريب لمن يعاني من هذه الآفات".

ورأت أنه "لا بد من تعديل القانون والتمييز بين تاجر المخدرات والمتعاطي بشكل واضح، والبدء بممارسة دورنا النيابي الرقابي والعمل مع الوزارت المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة".

وأعلنت أنه "يشرفني ان اكون في لجنة مصغرة الفتها اليوم ​لجنة حقوق الانسان​ النيابية، من اجل متابعة الافكار المختصة بتعديلات قانون المخدرات للوصول الى اقتراح موحد".