سليم خوري عرض مع الحريري ملف الإنهيارات في جزين

أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم خوري​، في بيان، انه في اطار متابعة ملف الانهيارات التي وقعت في ​قضاء جزين​ خلال الشتاء الفائت، وبتوجيه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، زار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، الذي اعطى توجيهاته مشكورا للهيئة العليا للاغاثة ممثلة باللواء محمد خير، للكشف على 4 مواقع خلال هذا الاسبوع تمهيدا لتكوين الملفات المطلوبة والإحالة على التنفيذ.

والمواقع هي: طريق حيطورة - زحلته، طريق جزين - عاراي، طريق حيداب - المكنونية، طريق بكاسين.

