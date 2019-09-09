سليم خوري عرض مع الحريري ملف الإنهيارات في جزين

أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم خوري، في بيان، انه في اطار متابعة ملف الانهيارات التي وقعت في قضاء جزين خلال الشتاء الفائت، وبتوجيه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، زار رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي اعطى توجيهاته مشكورا للهيئة العليا للاغاثة ممثلة باللواء محمد خير، للكشف على 4 مواقع خلال هذا الاسبوع تمهيدا لتكوين الملفات المطلوبة والإحالة على التنفيذ.
والمواقع هي: طريق حيطورة - زحلته، طريق جزين - عاراي، طريق حيداب - المكنونية، طريق بكاسين.
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