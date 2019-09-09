عقيص: لوضع عناصر أمنية على باب كل سوق خضار لضبط التهريب

قدم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي،: اقتراحاً برسم وزير الدفاع الوطني ​الياس بوصعب​، "يعفيه من النقار الدائم بوجه كل من يثير مسألة التهريب عبر المعابر غير الشرعية"، سائلاً: "لماذا لا تضع مثلا فرقة تضم عناصر من الدرك ومخابرات الجيش والجمارك ووزارة الزراعة على باب كل سوق خضار (عددها 9 في لبنان) فيتم ضبط التهريب في مكان وصوله، هذا ان توفرت النية".

من ناحية أخرى، اعتبر أن "اقتراح القانون الذي قدّمه اليوم النائب جورج عدوان حول آلية التعيين في القطاع العام، يثبت جدية القوات اللبنانية في السير ببناء دولة المؤسسات، وهو دليل دامغ على نيتها الواضحة تجاه الخروج من مبدأ المحاصصة. طبقوا الآلية، أي آلية، ولكن اخرجوا من المحسوبية والمحاصصة".

