البعريني: لمواجهة الفساد الأخلاقي والانحلال الإجتماعي بالدين والعلم والأخلاق

ركّز عضو "كتلة المستقبل" النائب ​وليد البعريني​، على "أنّنا وفي ظلّ الأوضاع الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد ويعيشها المواطنون على المستويات كافّة، لا يمكننا أن نقدّم لأولادنا المال والثروات، لكنّنا نستطيع أن نورثهم علمًا وأخلاقًا وتربيةً وتنشئةً صحيحةً على الدين، تكون سلاحًا لهم ليميّزوا الخير من الشر، ويواجهوا ​الفساد​ الأخلاقي والانحلال الإجتماعي الّذي يتهدّد مجتمعنا".

وأكّد في كلمة خلال حفل تكريم طلاب ​القرآن الكريم​ للسنة العاشرة، أقامه وقف ومجمع الرحمن الكبير في مسجد الكوثر في بلدة ​المحمرة​ عكار، أنّ "علينا جميعًا دورًا كبيرًا في إيصال الصورة الحقيقيّة عن ​الإسلام​ كدين سماحة وعدل ومحبّة، في الوقت الّذي يحاول فيه الغرب تشويه صورة هذا الدين ونعته ب​الإرهاب​ وهي صفة، الدين براء منها".

أمّا رئيس بلدية المحمرة عبدالمنعم عثمان،، فشدّد على أنّ "ما أجمل أن نتخلّق بأخلاق الدين ويصبح الدين لدينا فكرًا ونهجًا وممارسةً، عندها نتخلّص من الكثير من الآفات الإجتماعيّة الّتي نعاني منها في مجتمعاتنا يوميًّا".