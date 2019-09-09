أفيوني يبحث ورؤساء الجامعات إرساء نموذج عصري للتعاون

إستقبل وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، في مكتبه في الوزارة ، رؤساء وممثلين عن ​الجامعات​ اللبنانية في لبنان ضم كل من عضو مجلس أمناء الجامعة الانطونية الوزير السابق دميانوس قطار، رئيس الجامعة اللبناية الدكتور فؤاد أيوب، رئيس جامعة بيروت العربية عمر عدوي، رئيس جامعة العزم الدكتور رامز معلوف، العميد بربر زيغوندي ممثلا رئيس جامعة الروح القدس الكسليك، رئيس قسم المعلوماتية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور يوسف عصفور ممثلا رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، مساعد رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية للمشاريع الخاصة الدكتور سعد الزين، وتغيب ممثلو بعض الجامعات الأخرى لدواعي مختلفة على أن ينضموا الى اجتماعات المتابعة اللاحقة .

وشرح أفيوني خلال اللقاء، "أهداف الوزارة وخطة عملها ومشاريع التحول الرقمي التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها، سواء لدعم نمو ​القطاع الخاص​ واقتصاد المعرفة او مع البلديات التي تواصلت معها "، مشددا على "أهمية التعاون والتكامل مع الجامعات اللبنانية و​الشباب اللبناني​ لبناء شراكة بين الطرفين، تسهم في هذه المشاريع وتعود بالفائدة على كل الأطراف".

كما أبدى افيوني رغبته في "إرساء نموذج عصري للتعاون بين الوزارة والجامعات الللبنانية، نظراً للتكامل والأهداف المشتركة ولأهمية إشراك الطلاب في خطط الحكومة خاصة في هذا القطاع الذي يشكل فرصة نمو وإزدهار لشباب لبنان".

وأتفق الوزير أفيوني مع المجتمعين على "إنشاء لجنة متابعة تجتمع بشكل دوري لمتابعة خطوات التعاون الجماعية منها أو الثنائية التي يتم يتفق عليها".

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كما أعلن الوزير عن نيته "بإطلاق مسابقة لطلاب الجامعات حول أفضل مشروع يمكن تنفيذه في وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، على أن تحظى المشاريع الفائزة بإحتضان ورعاية من الوزارة وأن تعطى الفرصة للطلاب لتنفيذ هذه المشاريع، ضمن إطار الوزارة وبالتعاون معها وسيتم التحضير لهذه المسابقة في الأسابيع المقبلة بهدف اطلاقها سريعا".

في المقابل عرض رؤساء وممثلو الجامعات لإمكانات وزاراتهم للمساهمة في مشاريع الوزارة، وأبدوا حماستهم لمبادرة الوزير أفيوني والسير بها شاكرين له الجهد الذي يبذله من أجل في اشراك القطاع الجامعي والطلاب في مشاريع العمل العام.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تعيين ممثل عن كل جامعة لتامين التواصل بين الجانبين وتحقيق الاهداف التي تم الاتفاق عليها.