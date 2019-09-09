قماطي:الإرهابيون الحقيقيون يريدون فرض إرهابهم على محور المقاومة المنتصر

رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي خلال كلمة له في المجلس العاشورائي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة القصيبة أن "عدونا الذي فشل في عدوان 2006 وفي الحرب التكفيرية، يريد أن يشن علينا حربا اقتصادية يسميها عقوبات إقتصادية".
ولفت الى أن "الذين يحاولون أن يعاقبوننا ليسوا هم الأسياد، كما أننا لسنا الإرهاب الذي تتم معاقبته"، موضحا "أنهم يريدون وضعنا في هذه الصورة"، متسائلا "من أنتم لتعاقبوا وماذا تعاقبون، أتتركون الإرهاب الحقيقي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية حول العالم، كاليمن وفلسطين وغيرها، وتطلقون علينا صفة الإرهاب، في حين أنهم هم الإرهابيون الحقيقيون الذين يريدون فرض إرهابهم على محور المقاومة المنتصر".
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