قماطي:الإرهابيون الحقيقيون يريدون فرض إرهابهم على محور المقاومة المنتصر

رأى وزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​ خلال كلمة له في المجلس العاشورائي الذي أقامه "​حزب الله​" في بلدة القصيبة أن "عدونا الذي فشل في عدوان 2006 وفي الحرب التكفيرية، يريد أن يشن علينا حربا اقتصادية يسميها ​عقوبات​ إقتصادية".

ولفت الى أن "الذين يحاولون أن يعاقبوننا ليسوا هم الأسياد، كما أننا لسنا ​الإرهاب​ الذي تتم معاقبته"، موضحا "أنهم يريدون وضعنا في هذه الصورة"، متسائلا "من أنتم لتعاقبوا وماذا تعاقبون، أتتركون الإرهاب الحقيقي الذي تقوده ​الولايات المتحدة الأميركية​ حول ​العالم​، ك​اليمن​ و​فلسطين​ وغيرها، وتطلقون علينا صفة الإرهاب، في حين أنهم هم الإرهابيون الحقيقيون الذين يريدون فرض إرهابهم على محور ​المقاومة​ المنتصر".