الحريري أبرق إلى جيوزيبي كونتي مهنئا بتسميته رئيسا للحكومة الإيطالية الجديدة

أبرق رئيس مجلس الوزارء ​سعد الحريري​ إلى رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي، مهنّئًا بتسميته رئيسًا للحكومة الإيطالية الجديدة، ومتمنيًا له التوفيق في مهامه.

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