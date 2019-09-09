الجيش: إحالة موقوف على القضاء المختص لارتكابه عمليات نصب واحتيال

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​، في بيان، أن ​مديرية المخابرات​ أحالت على القضاء المختص السوري (ب. ع) لإقدامه على ارتكاب العديد من عمليات النصب والاحتيال بمبالغ مالية ضخمة، وانتحال صفة أبناء أحد المسؤولين الرسميين في دولة شقيقة، ونسج علاقات اجتماعية مع عدد من الأشخاص ورجال الدين ورجال الأعمال والمتمولين مقدماً نفسه أمامهم بأسماء وشخصيات وهمية بهدف الإيقاع بهم عبر استعمال هويات مزورة، وإقدامه على تعاطي المخدرات.

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