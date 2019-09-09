أسعار الدولار تنخفض في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي، قرشا واحدا إلى 16.41 جنيه للشراء و16.51 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك البركة قرشا واحدا إلى 16.43 جنيه للشراء و16.53 جنيه للبيع.

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واستقر سعر شراء العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.46 جنيه، بينما تراجع سعر البيع قرشا واحدا إلى 16.55 جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر وقناة السويس عند 16.43 جنيه للشراء و16.53 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك العربي الأفريقي وكريدي أجريكول مصر والتعمير والإسكان عند 16.42 جنيه للشراء و16.52 جنيه للبيع.