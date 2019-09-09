غلق 117 كافتيريا ومقهى غير مرخص بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب :
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع قوات الشرطة عددًا من الحملات المفاجئة على المقاهى، والكافتريات؛ لغلق غير المرخص منها، ومراجعة كافة تراخيصها مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفرت هذه الحملات عن غلق 117 كافيتريا ومقهى بمراكز" صان الحجر – الزقازيق – مشتول السوق – أبو كبير – أبو حماد – فاقوس – ههيا – منشأة أبو عمر – الحسينية – الإبراهيمية".
وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ غلق المقاهي والكافتريات غير المرخصة بنطاق المحافظة، مؤكدًا استمرار الحملات المكبرة لغلق المقاهي والكافتريات المخالفة والتأكد من تراخيصها القانونية وعدم السماح لأصحابها التعدي على الرصيف، وإحداث ضوضاء للمواطنين لتواجدها داخل الكتلة السكنية، مما تسبب في حالة من الإزعاج في المناطق المقامة بها.
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