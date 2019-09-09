تنسيق الأزهر 2019| 39500 ألف طالب سجلوا الرغبات.. وغلق الموقع خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، إن ما يقرب من 39500 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثانية للقبول بكليات القاهرة والأقاليم.

وأضاف فرج في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن بوابة الحكومة المصرية مستمرة في تسجيل رغبات الطلاب والطالبات حتى الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء، متوقعًا أن تشهد البوابة الإقبال الشديد من الطلاب خلال الفترة المتبقية من عملية التسجيل.

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وأشار إلى أن المرحلة الثانية تستوعب طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الثاني، إضافة إلى الذين تخلفوا عن التسجيل خلال المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق تسجيل الرغبات 63092 عبر موقع التنسيق.

واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الثانوية الأزهرية وشعبة العلوم الإسلامية، للعام الدراسي 2018- 2019م.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 74.31%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 87.10%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 82.97 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 52584 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية 100%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.