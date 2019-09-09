وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان يستقبلان نظيريهما الفرنسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

استقبل وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان اليوم الاثنين نظيريهما الفرنسيين في موسكو في مسعى لتعزيز العلاقات، في ظل التحسن الكبير الذي شهدته محادثات السلام الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان القول إن "أوروبا لن تكون أبدا آمنة إذا لم تكن لديها علاقات واضحة وقوية مع روسيا".

وتقود فرنسا، إلى جانب ألمانيا، جهود الاتحاد الأوروبي لحل الصراع بين المتمردين الموالين لروسيا وبين القوات الأوكرانية بالقرب من الحدود الروسية على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

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ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فقد لقي نحو 13 ألف شخص حتفهم في الصراع. وتسبب الدور الروسي في الأزمة في تدمير علاقاتها مع الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا.

وأعطى الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي زخما جديدا لجهود السلام، وتمكن من التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتبادل العشرات من السجناء مؤخرا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أجرى أمس اتصالات هاتفية مع بوتين وبحثا الملفين الأوكراني والإيراني.

وأعلن مكتب ماكرون أن الرئيسين أبديا رغبتها في عقد محادثات في باريس خلال الأسابيع القادمة.