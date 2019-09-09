الهلال الأحمر السوري يدخل مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان

أدخلت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع الأمم المتحدة، قافلة مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية، حيث تنتشر قوات أمريكية.

وذكرت منظمة الهلال الأحمر- في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)

اليوم الاثنين- أن القافلة تتكون من 22 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية الغذائية.أشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر الاستجابة 7 أيام سيتمكن 187 متطوعاً في الهلال الأحمر و 22 موظفاً من الأمم المتحدة خلالها من توزيع هذه المساعدات على آلاف العائلات الموجودة في المخيم لتأتي هذه الخطوة، تمهيدا لتسهيل خروج العائلات الراغبة بمغادرة المخيم إلى مراكز الإقامة المؤقتة.ويعيش في مخيم الركبان آلاف المهجرين السوريين بفعل الإرهاب أوضاعا إنسانية صعبة ويعانون نقص الرعاية الصحية ونقص الغذاء.