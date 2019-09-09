البرهان يؤكد متانة وأزلية العلاقات المصرية السودانية وتطورها على كافة المستويات

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية، وتطورها على المستويات كافة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البرهان تأكيده، لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري في الخرطوم اليوم

الاثنين وزير الخارجية سامح شكري، على الروابط التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.



وكان وزير الخارجية، قال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن المباحثات مع رئيس

مجلس السيادة، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة أسماء عبد الله، عبرت عن وجود الإرادة السياسية القوية لدى البلدين لتطوير العلاقات على كافة المستويات.وأعرب شكري عن سعادته كونه أول مسئول يزور السودان، بعد حلف الحكومة الجديدة القسم الدستورية، مساء أمس.