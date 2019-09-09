أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية، وتطورها على المستويات كافة.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البرهان تأكيده، لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري في الخرطوم اليومالاثنين وزير الخارجية سامح شكري، على الروابط التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.
مجلس السيادة، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة أسماء عبد الله، عبرت عن وجود الإرادة السياسية القوية لدى البلدين لتطوير العلاقات على كافة المستويات.
وكان وزير الخارجية، قال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن المباحثات مع رئيس
وأعرب شكري عن سعادته كونه أول مسئول يزور السودان، بعد حلف الحكومة الجديدة القسم الدستورية، مساء أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يؤكد متانة وأزلية العلاقات المصرية السودانية وتطورها على كافة المستويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.