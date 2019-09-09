المدير المؤقت للطاقة الذرية: قدمت تقريرًا عن الوضع في إيران

أكد كورنيل فيروتا، المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة تواجه مرحلة دقيقة وتتطلب تعاونا واسعا من كل الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن زيارته إلى إيران أمس كانت جيدة وناقش فيها تنفيذ الالتزامات حيث تعرفت الوكالة على الجديد فى مواقف إيران والتطورات الراهنة الخاصة بالاتفاق النووي وقد تم تقدير تقرير واف لمجلس المحافظين بهذا الشأن.

وأوضح فيروتا - فى مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عقب انتهاء اجتماع مجلس محافظي الوكالة - أن الجانب الايراني كان متعاونا، مؤكدا أن الوكالة سوف تواصل جهودها، مشيرا إلى أن الوكالة مستقلة وبعيدة عن الخلافات السياسية وتعمل بحيادية شديدة واحتراف.

وأشار إلى أن "الالتزام بمعايير الأمان النووي هي عملية فنية وتقنية مستمرة نحث

عليها جميع دول العالم"، لافتا إلى الوكالة تدرس كل الخيارات المتاحة من أجل الوصول إلى أقصى درجات السلامة النووية.



وذكر فيروتا أن التعامل مع إيران لا يختلف عن بقية دول العالم، مشيرا إلى أن مجلس محافظي الوكالة يضع معايير الأمان والسلامة ويطبقها بنزاهة كاملة على الجميع.

وأوضح المدير العام المؤقت أن التعاون قائما أيضا مع كوريا الشمالية عن طريق إرسال الخبراء للتفتيش والمتابعة، إلى جانب التنسيق مع الجانب الياباني لدعم الأمان النووي.