أكد كورنيل فيروتا، المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة تواجه مرحلة دقيقة وتتطلب تعاونا واسعا من كل الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن زيارته إلى إيران أمس كانت جيدة وناقش فيها تنفيذ الالتزامات حيث تعرفت الوكالة على الجديد فى مواقف إيران والتطورات الراهنة الخاصة بالاتفاق النووي وقد تم تقدير تقرير واف لمجلس المحافظين بهذا الشأن.
وأوضح فيروتا - فى مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عقب انتهاء اجتماع مجلس محافظي الوكالة - أن الجانب الايراني كان متعاونا، مؤكدا أن الوكالة سوف تواصل جهودها، مشيرا إلى أن الوكالة مستقلة وبعيدة عن الخلافات السياسية وتعمل بحيادية شديدة واحتراف.
وأشار إلى أن "الالتزام بمعايير الأمان النووي هي عملية فنية وتقنية مستمرة نحث
وذكر فيروتا أن التعامل مع إيران لا يختلف عن بقية دول العالم، مشيرا إلى أن مجلس محافظي الوكالة يضع معايير الأمان والسلامة ويطبقها بنزاهة كاملة على الجميع.
وأوضح المدير العام المؤقت أن التعاون قائما أيضا مع كوريا الشمالية عن طريق إرسال الخبراء للتفتيش والمتابعة، إلى جانب التنسيق مع الجانب الياباني لدعم الأمان النووي.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير المؤقت للطاقة الذرية: قدمت تقريرًا عن الوضع في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.