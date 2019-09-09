وزير الخارجية الفرنسي يؤكد مواصلة الحوار مع موسكو لمواجهة الأزمات الدولية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار الثنائي بين باريس وموسكو لمواجهة الأزمات الدولية.

وقال لودريان ـ خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم (الاثنين) في موسكو ـ إن فرنسا وروسيا دولتان عظيمتان لذلك تقع على عاتقهما مسئولية الأمن الإقليمي والقومي لأوروبا.



وشدد وزير الخارجية الفرنسي ـ حسبما

أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ على أن الخلافات بين موسكو وباريس تعيق المصالح المشتركة بين البلدين، مؤكدا في الوقت نفسه أن باريس قررت تعزيز الحوار مع موسكو بما يعزز المصالح المشتركة بينهما.



وأضاف لودريان أن الحوار الثنائي بين باريس وموسكو بدأ يؤتي ثماره الإيجابية

على المستوى الوطني وفي المجالات الأخرى مثل الطاقة النووية السلمية والبيئة والمناخ.وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد رحب خلال المؤتمر الصحفي بالمبادرة الفرنسية التي تدعو إلى تطبيع العلاقات مع موسكو.يذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي استقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 19 أغسطس الماضي في فرنسا، قد دعا السلك الدبلوماسي الفرنسي إلى "إعادة التفكير في علاقات باريس مع موسكو، معتبرا أن دفع روسيا بعيدا من أوروبا يعد خطأ كبيرا.