قبرص: فتح القنصليات يتم على أساس القانون الدولي

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصة برودروموس برودرومو أنه يتم فتح القنصليات على أساس القانون الدولي، وذلك في معرض رده على الإعلان الصادر عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو بشأن افتتاح "قنصلية" في مدينة فاماجوستا التي تحتلها تركيا.

وأوضح برودرومو رداً على ذلك -بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الاثنين- "يتم فتح القنصليات من جانب الدول التي تتشاور مع بعضها البعض وعلى أساس القانون الدولي. وأضاف: "إن وجود القنصلية في منطقة محتلة واُغتصبت بالقوة بدون

أدنى اعتراف من أي دولة أخرى، ما هو إلا مظهر من مظاهر الهمجية".



يذكر أن جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة أخفقت حتى الآن في تحقيق نتائج. حيث كانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد انتهت في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري دون التوصل إلى حل.