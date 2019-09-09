تسجيل 412 مخالفة منذ انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التونسية

أعلن أنيس جربوعي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن الهيئة سجلت خلال الأسبوع الأول من انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية 412 مخالفة شملت كل المرشحين.
الإنتخابي، لافتا إلى أنه سيتم اصدار تقرير مفصل عن كل المخالفات والتجاوزات التي قام بها كل مرشح بمختلف أرجاء البلاد عقب الانتخابات الرئاسية.
وقال جربوعي - في تصريح اذاعي اليوم الإثنين- إن الهيئة لم تسجل وقوع مخالفات كبيرة أو تجاوزات قد تؤثر على المسار
اليوم إلى إحدى الدول الأوروبية، أما في الداخل، فتم ايصال جميع المواد الانتخابية بما فيها أوراق الاقتراع إلى كل ولايات الجمهورية تحت حماية الجيش الوطني.
وفيما يتعلق بالاستعدادات اللوجيستية للانتخابات، قال جربوعي إن آخر طائرة تحمل المواد الانتخابية تصل
يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية في 13 سبتمبر الجاري، بينما سيكون 14 سبتمبر يوم صمت انتخابي، على أن تجرى عملية الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات في 15 سبتمبر الجاري.
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