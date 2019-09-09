رئيس الصين يؤكد أهمية تنمية العلاقات مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" إنه مستعد للعمل مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لتعميق الصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الديمقراطية الشعبية، والسعي لتنمية أكبر للعلاقات الودية والتعاونية الثنائية في العصر الجديد بما يخدم البلدين

والشعبين بشكل أفضل.جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس الصيني، اليوم الإثنين، إلى الزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "كيم جونغ أون" بمناسبة الذكرى الـ71 لتأسيس البلاد.



وأضاف بينج أنه منذ تأسيس كوريا الديمقراطية (كوريا الشمالية) قبل 71 عاما، حقق شعب كوريا الديمقراطية تقدما مطردا في قضية الثورة الاشتراكية والبناء الاشتراكي تحت قيادة حزب العمال الكوري.



وأعرب الرئيس الصيني عن اعتقاده أن كوريا الديمقراطية ستحقق إنجازات عظيمة في القضية الاشتراكية تحت قيادة حزب العمال الكوري، متمنيا الرخاء لكوريا الديمقراطية.

