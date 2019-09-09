العراق: مقتل أحد عناصر داعش في محافظة نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، مقتل أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.
ما أسفر عن مقتل أحد الإرهابيين، فيما قامت القوات الهندسية المرافقة للقوة بتفجير المضافة ومحتوياتها.
وأوضحت المديرية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من مداهمة إحدى المضافات (الأوكار) في جزيرة نينوى غربي الموصل؛
في منطقة "البو طيبان" بالرمادي في محافظة الأنبار على أحد الإرهابيين والذي كان مسؤولا عن تجهيز السيارات لعناصر داعش بعد سرقتها من دوائر الدولة قبل التحرير.
وفي سياق متصل، قالت المديرية أن قوة أخرى من الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض
وتنفذ الاستخبارت العراقية بين الحين والأخر عمليات تستهدف قياديين وعناصر في تنظيم "داعش"، حيث تتمكن من اعتقال وقتل عدد منهم وإحباط مخططاتهم الإرهابية.
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