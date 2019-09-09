أسماء عبدالله.. أول سيدة تتسلم وزارة الخارجية في السودان

باتت الدبلوماسية المحنكة أسماء محمد عبد الله، أول سيدة تتسلم وزارة الخارجية في تاريخ السودان.

وأدت عبد الله (73 عاماً)، أمس الأحد، اليمين كوزيرة للخارجية في أول حكومة مدنية بعد عزل عمر البشير في إبريل الماضي.

وشاركت عبد الله، التي ارتدت الثوب الأبيض التقليدي ووضعت نظارة طبية، في أداء الحكومة، المؤلفة من 18 وزيراً، اليمين في القصر الرئاسي في الخرطوم، بحضور أعضاء المجلس السيادي بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.

والمجلس السيادي مكلف الإشراف على المرحلة الانتقالية التاريخية التي ستستمر 39 شهراً وتمهد البلاد للحكم المدني.

وكانت عبدالله، التي درست لفترة في الولايات المتحدة، واحدة من أول ثلاث نساء التحقن بالسلك الدبلوماسي السوداني بعد التخرج في جامعة الخرطوم في العام 1971 بعد حيازتها درجة في الاقتصاد والعلوم السياسية.

لكنها فصلت في العام 1991.

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يأتي تعيين عبدالله كجزء من خطة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تشكيل حكومة تكنوقراط ولإحداث توازن جندري بين الرجال والنساء.

وحمدوك نفسه خبير اقتصادي محنك، عمل في المنظمات الدولية والإقليمية، وتولى منصب نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا.

وقال دبلوماسي أوروبي، فضّل عدم ذكر اسمه، "بتعيين وزراء من النساء مثل أسماء عبدالله، يقدم السودان صورة إيجابية للعالم".

وتابع "السودان يتغير".

وأدت سنوات من العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة على السودان إلى عزلة السودان عن المجتمع الدوليّ.

ورفعت واشنطن العقوبات المفروضة في العام 1997 في أكتوبر 2017، لكنّها أبقت على السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب، ما أبعد المستثمرين الأجانب عن هذا البلد.

وقال خبراء إنّ أولوية رئيس الحكومة ستكون التفاوض مع واشنطن لرفع اسم الخرطوم من لائحة الدول الراعية للإرهاب.