ماليزيا مستعدة لاستمطار الغيوم للتخفيف من حدة الضباب الدخاني

قال مسؤولون، اليوم الإثنين، إن ماليزيا تستعد لاستمطار الغيوم بعدما وصلت جودة الهواء في أجزاء من البلاد إلى مستويات غير صحية بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة.

ويغطي الضباب الدخاني بانتظام أجزاء من جنوب شرق آسيا خلال موسم الجفاف عندما تحرق أراضي إندونيسية من أجل زراعة النخيل المنتج للزيت والأشجار لإنتاج الورق وسواها من المزروعات، ما يثير غضب جيرانها.

وخلال الأيام القليلة الماضية، غطى الضباب الدخاني أجزاء من ولاية ساراواك الواقعة في شرق ماليزيا في جزيرة بورنيو.

وقد بلغ مؤشر معايير التلوث في بعض المناطق "مستويات غير صحية للغاية"، كما قال غاري ثيسيرا المسؤول في وزارة البيئة، موضحاً "أن الوضع متأزم جداً في كوتشينغ" مشيراً إلى هذه المدينة الماليزية التي يسكنها نصف مليون شخص.

وتابع أن ماليزيا مستعدة لاستمطار الغيوم بغية التخفيف من حدة الضباب".

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وتلجأ بعض البلدان إلى هذه التقنية في مواسم الجفاف الطويلة من خلال إدخال بعض المواد الكيميائية إلى السحب وحضها على الإمطار، رغم أن بعض الخبراء يشككون في فعاليتها.

وقال المهندس بو سيانغ فون (47 عاماً)، الذي يعيش في كوتشينغ "هذا العام يزداد الوضع سوءاً. أصبح السكان يستخدمون أقنعة. لا ينبغي لنا أن ندفع الثمن بسبب الحرائق. نريد حلاً".

وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، أمس الأحد، من أن هذا المناخ الحار المصحوب بالضباب الدخاني سيستمر لمدة أسبوع آخر، ومن المتوقع أن يحل موسم الرياح الموسمية في نهاية سبتمبر أو أوائل أكتوبر.

وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الجمعة، إنها ستقدم شكوى في حق إندونيسيا بشأن الضباب الدخاني، ودعت إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإخماد الحرائق.

وقد نشرت السلطات الإندونيسية الآلاف من العناصر الإضافيين منذ الشهر الماضي، لمنع تكرار حرائق 2015 التي كانت الأسوأ منذ عقدين وتسببت في خنق المنطقة بالضباب الدخاني لأسابيع.