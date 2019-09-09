القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال وزراء الخارجية العرب غداً

تعقد غداً الثلاثاء، بالقاهرة أعمال الدورة العادية الـ 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .

وتعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعاً وزارياً قبيل انطلاق أعمال الدورة .

وتناقش اللجنة تقريراً أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها فى الشؤون الداخلية للدول العربية سياسياً واقتصادياً وإعلامياً.

كما أعدت مشروع بيان حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرار لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب فى دورتهم الجديدة ضمن بند "التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية" .

ومن ناحية أخري تعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعاً صباح غدٍ .

ومن المقرر أن تستعرض فى اجتماعها التقرير نصف السنوي الذى أعده اجتماع الهيئة أمس الأحد، على مستوى المندوبين الدائمين حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التى عقدت فى تونس مارس 2019 .

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ورفع هذا التقرير إلى اجتماع الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية التى تبدأ فى وقت لاحق غداً الثلاثاء .

وبحسب جدول الأعمال يبحث وزراء الخارجية العرب ثمانية بنود رئيسية في صدارتها القضية الفلسطينية .