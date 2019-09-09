فرنسا: "حان الوقت" لتهدئة التوتر مع روسيا

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الإثنين، أنه "حان الوقت" لتهدئة التوتر مع روسيا، وذلك في ختام لقاء ضمه ووزيرة الدفاع الفرنسية مع نظيريهما الروسيين في موسكو.

وقال لودريان في مؤتمر صحافي في العاصمة الروسية "حان الوقت (...) الوقت مناسب للعمل على خفض الحذر" المتبادل، مضيفاً "لقد جئنا لنقترح باسم رئيس الجمهورية برنامج عمل يقوم على الثقة والأمن".

وهذا اللقاء ينعقد في إطار الحوار بين الحكومتين وهو الأول من نوعه منذ 2012، لكنه يأتي خصوصاً بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، والذي تسبب بأزمة كبرى في العلاقات بين روسيا وأوروبا.

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من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي "ليس لدينا على الدوام الرؤية نفسها، لكن من المهم التمكن من الحوار وتجنب سوء الفهم والاحتكاك".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن التقدم في إعادة بناء العلاقات "ممكن وضروري".

كما قال لودريان أيضاً أن هناك "فرصة" لإيجاد حل للنزاع في شرق أوكرانيا، مذكراً خصوصاً بتبادل سجناء روس وأوكرانيين، الذي تم في نهاية الأسبوع الماضي، لكنه أكد أنه لا يزال من المبكر الحديث عن رفع العقوبات الاقتصادية عن موسكو.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول تقريب روسيا مجدداً من أوروبا عبر استضافته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات في جنوب فرنسا الشهر الماضي، وتجديد الاتصالات الدبلوماسية على مستوى رفيع.