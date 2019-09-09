تعليق أعمال البرلمان البريطاني سيبدأ اليوم

سيبدأ في ساعة متأخرة، اليوم الاثنين، تعليق أعمال البرلمان البريطاني الذي سيستمر شهراً، والذي أمر به رئيس الوزراء بوريس جونسون في مسعى على ما يبدو لمنع نواب من وقف استراتيجيته المتعلقة بـ"بريكست"، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه.
وقال المتحدث إن "البرلمان سيتم إرجاؤه في نهاية دوام العمل اليوم"، مستخدماً مصطلح "إرجاء" الذي يعني التعليق.
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وأضاف أن التعليق سيطبق بغض النظر عن نتيجة التصويت الذي دعت إليه الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل.
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