كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إرنا": إيران بلغت الوكالة الذرية بأجهزة الطرد الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "إرنا"، بأن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، أعلن أن طهران أبلغت الوكالة في 8 سبتمبر الحالي بأنها ستقوم بإعادة تثبيت أنابيب الطرد المركزي في خطين للبحث والتطوير.

ووفقا لوكالة إرنا، قال غريب آبادي إنه "بعد إعلان رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، وقف إيران جميع التزاماتها في مجال البحث والتطوير النووي، أعلن المدير العام المؤقت للوكالة الدولية يوم أمس في تقرير قدمه إلى أعضاء الوكالة، أن إيران أبلغت الوكالة السبت 7 سبتمبر الحالي أنها تعتزم تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة إضافية بمصنع تخصيب الوقود في نطنز واختبارها باستخدام اليورانيوم الطبيعي"

وتابع: "وفقاً لهذا التقرير، فقد تحققت الوكالة أيضاً في نفس اليوم من تركيب أو قيد تركيب 22 جهاز طرد مركزي من طراز IR4، وجهاز طرد مركزي واحد من طراز IR5، و30 جهاز طرد مركزي من طراز IR6s، كما أضاف التقرير أن جميع أجهزة الطرد المركزي هذه جاهزة للاختبار باستخدام UF6".

كما أشار غريب آبادي: "أبلغت إيران الوكالة يوم أمس (8 سبتمبر) بأنها ستعيد تركيب أنابيب أجهزة الطرد المركزي في خطين للبحث والتطوير لاستيعاب سلسلة 164 جهاز طرد مركزي IR4، وسلسلة 164 جهاز طرد مركزي IR2m".

يذكر أن المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، التقى خلال زيارته طهران، الأحد، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، إن طهران نصبت أجهزة طرد مركزي متطورة، حسبما ذكرت قناة العربية، اليوم الإثنين.

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قالت بريطانيا، إن قرار إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة اليوم السبت، لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب "مخيباً للغاية".

وذكرت الخارجية البريطانية في بيان، أن "هذا التطور الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران".

وبدأت السلطات الإيرانية، خطوة جديدة في تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي الإيراني، حسبما أكد مسؤول إيراني رفيع، في مؤتمر صحفي عقد اليوم.

كما لوح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، قائلاً " إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة".

تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي لليورانيوم

وأعلن أن بلاده بدأت تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي لليورانيوم المخصب. وقال:" إن 20 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي 4 باتت تعمل". وأضاف "خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طرازآي4 جاهزا للتشغيل".