كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب منظومة إس-400 الروسية.. واشنطن تدرس معاقبة تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب، فرض عقوبات بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع إس-400، لكنها لم تتخذ أي قرارات بعد.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الإثنين، في تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض رداً على سؤال عما إذا كانت وزارة الخزانة تفكر في فرض عقوبات: "ننظر في الأمر، لن أدلي بأي تصريحات عن أي قرارات محددة، لكننا ننظر في الأمر". ولم يحدد أي أهداف محتملة للعقوبات،

واختلفت أنقرة وواشنطن بسبب شراء تركيا منظومة إس-400 التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي، وتشكل تهديداً لمقاتلات إف-35 الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وأكدت وزارة الدفاع التركية بدء استلام منظومة صواريخ "إس 400" الروسية، مشيرة إلى أن التسليم سيستمر لمدة شهر.

وجاء في بيان الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء: "بدأت اليوم أعمال نقل الدفعة الثانية من منظومة إس- 400 إلى قاعدة مرتد الجوية في أنقرة"، مشيرة إلى أن "عملية النقل ستستغرق مدة شهر".

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وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، يوم 12 تموز/يوليو الماضي، بدء إرسال منظومة "إس-400" إلى تركيا، مؤكداً على تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.

ووفقا لوكالة سبوتنيك، أكدت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية إلى تركيا. فيما ذكرت وزارة الدفاع التركية، بأن "ثلاث طائرات محملة بأجزاء من منظومة "إس- 400" هبطت في قاعدة مرتد الجوية".

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأميركية، مهددة بتأخير أوإلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.



