كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أورسولا فون دير لين" تنهي تشكيل فريق عملها بالاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، التي ستتولى رئاسة الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي في نوفمبر، تشكيل فريقها للسنوات الخمس القادمة.

وتشمل قائمتها المقترحة رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جنتيلوني.

حققت فون دير لين، التي ستحل محل جان كلود جونكر، المساواة الكاملة بين الجنسين بتعييناتها 14 رجلًا و13 امرأة في لجنتها، والتي تقترح قوانين للكتلة المكونة من 28 دولة وتضمن وضعها موضع التنفيذ. لم يتم تعيين مفوض بريطانيا، التي من المقرر أن تغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وقالت اللجنة اليوم الاثنين ان فون دير لين ستقدم تفاصيل عن الوظائف المخصصة لل 27 يوم الثلاثاء. يجب الموافقة على فريقها من قبل البرلمان الأوروبي.

Advertisements

و قد اكد برلمان الاتحاد الأوروبي أن وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لين هي الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبي الشهر الماضي.

فقد صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية 383 صوتًا مقابل 327 صوتًا وامتناع 22 عضوًا عن التصويت يوم الثلاثاء للموافقة على ترشيح فون دير لين، حيث ستكون أول امرأة تشغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية. يتطلب التأكيد أغلبية مطلقة من 374 صوتا.

وكان قد تم ترشيحها من قبل قادة الاتحاد الأوروبي كجزء من حزمة التعيينات الشاملة لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم المجلس التشريعي. وقد جاء ترشحها في اللحظة الأخيرة، مما اثار غضب الكثير من المشرعين حيث لم يتم اختيار أي من المرشحين الرئيسيين لهذا المنصب.

