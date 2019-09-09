كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كونتي": إيطاليا تريد دورًا رئيسيًا في عملية إصلاح الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الايطالي "جوزيبي كونتي" اليوم الاثنين، إن حكومته الجديدة ستلعب دورًا رئيسيًا في إصلاح الاتحاد الأوروبي بما في ذلك دعم استكمال الاتحاد المصرفي ومراجعة قواعد الميزانية.

وفي خطاب ألقاه أمام مجلس النواب قبيل تصويت على الثقة، ووعد كونتي بتحسين العلاقات مع أوروبا بعد شهور من الصراع في ظل حكومته السابقة.

وبعد أن كانت الأعداء الشرسة، واتفقت حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسة والحزب الديمقراطي يسار الوسط على توحيد قواها تحت قيادة كونتي وبعد انسحاب الرابطة اليمينية المتطرفة في الشهر الماضي من تحالفها مع 5 نجوم في محاولة فاشلة لإطلاق انتخابات مبكرة.

وصرح رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي اليوم الاثنين ان ائتلافه الجديد الذي يجمع بين حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسة والحزب الديمقراطي الموالي لأوروبا، سيفعل ما هو أكثر من ذلك.

وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان قبل تصويت على الثقة في إدارته، ودعا كونتي إلى تقليل العلاقات المتعارضة مع الاتحاد الأوروبي، وأكد أنه سيعمل مع بروكسل لإصلاح قواعد ميزانية الكتلة وقوانين الهجرة.

ووافق الـ5 نجوم والحزب الديمقراطي على توحيد الصفوف بعد انسحاب الرابطة اليمينية المتطرفة من الائتلاف السابق بخمسة نجوم في محاولة فاشلة لبدء انتخابات مبكرة. وتميز تحالفهم السابق بالمشاحنات المستمرة.

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وقال كونتي أمام مجلس النواب: "لا يمكننا أن نضيع وقتنا في الأشهر المقبلة في النزاعات والاشتباكات".

وأضاف: "يجب أن نكون أقوياء في كلماتنا ونشط في أعمالنا."

وأضاف كونتي، وهو أستاذ قانون ليس له أي انتماء سياسي: "لغة هذه الحكومة ستكون معتدلة لأننا نفهم أن أفعالنا لن يتم الحكم عليها بغرور كلماتنا".

وكان رئيس الوزراء قد اتهم في السابق حليفه السابق، وزعيم العصبة "ماتيو سالفيني"، بالتورط في جدال معقم، وندد بقراره بالانسحاب من الائتلاف السابق باعتباره متهورًا.

وبينما كان كونتي يتحدث، انضم سالفيني إلى المئات من أنصار اليمين المتطرف أمام البرلمان.

ولوح المتظاهرون بالأعلام الإيطالية واتهموا 5 نجوم وPD بتشويه الديمقراطية من خلال تشكيل ائتلاف بدلًا من قبول انتخابات مبكرة.

