كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول روسي يدعو إلى اتخاذ "خطوات متماثلة" لمنع سباق التسلح في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إلى اتخاذ "خطوات متماثلة" لمنع سباق التسلح في أوروبا.

جاءت تعليقات شويجو، بعد أن عقدت موسكو وباريس محادثات في نسق 2 + 2 ناقش خلالها الجانبان على وجه التحديد الاستقرار الاستراتيجي، وفقًا لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

يأتي هذا البيان بعد أن صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق اليوم الاثنين، بأن موسكو وباريس ناقشا الاستقرار الاستراتيجي، مع إعادة تأكيد روسيا أنها لن تنشر صواريخ في أي مكان ما لم تكن الصواريخ الأمريكية موجودة بالفعل.

وقال "لافروف" في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "ناقشنا بالتفصيل الموقف مع الاستقرار الاستراتيجي بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وأضاف: "موقفنا من هذا معروف جيدًا، وقد أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا. لن ننشر مثل هذه الأنظمة في منطقة ما لم تكن مماثلة للأنظمة الأمريكية هناك".

من جانبه، حث وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، باريس وموسكو على العمل بشكل مشترك على إنشاء بنية الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا.

وأضاف "لو دريان": "يجب علينا بالتأكيد العمل على استعادة الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا من أجل إنشاء بنية جديدة اقترحها الرئيس الفرنسي، لأن أوروبا لن تكون آمنة أبدًا إذا لم تكن لدينا علاقات واضحة وقوية مع روسيا".

وقال "لافروف"، إن الولايات المتحدة أعدت تجربة صاروخية قبل فترة طويلة من خروجها من معاهدة الوقود الصواريخ النووية متوسطة المدى.

Advertisements

وجاءت تصريحاته، بعد أن قال "لافروف"، إن الولايات المتحدة كانت تستعد لاختبار الصاروخ، الذي لا يمتثل لمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، قبل فترة طويلة من خروج واشنطن رسميًا من الاتفاق. ووفقًا للوزير، ربما كانت الاستعدادات قد بدأت في أكتوبر 2018 أو حتى قبل ذلك.

وكشف "لافروف"، أيضًا، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قال خلال زيارته لموسكو في أكتوبر من العام الماضي، إن كلمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الحاجة إلى الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى لم تكن دعوة للحوار، بل كانت قرارًا نهائيًا.

كما قال "لافروف": "على ما يبدو، في ذلك الوقت، وربما حتى قبل ذلك، بدأوا في إعداد الاختبارات التي أجريت، والتي تنتهك المعايير التي كانت في معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى".

وقد تحدث بعد أن اختبرت الولايات المتحدة أول صاروخ غير متوافق مع معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في 18 أغسطس، بعد أسابيع من انسحاب البلاد رسميًا من الاتفاقية.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون، روبرت كارفر، أنه كان قاذفة MK41 الأرضية مع "البديل من صاروخ توماهوك لاند هجوم". وسافر المقذوف أكثر من 500 كيلومتر، وهو نطاق سبق حظره من قبل معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، قبل أن يصل إلى هدفه.

انهيار معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى

أعلنت الولايات المتحدة بدء عملية الانسحاب في فبراير 2019، مدعية أن موسكو قد انتهكت الاتفاق من خلال تطوير صاروخ 9M729، الذي يعمل على نطاقات محظورة. ونفت روسيا هذه الاتهامات وقدمت الصاروخ للتفتيش، لكن الولايات المتحدة تجاهلت جهود موسكو واستخدمت ادعاءاتها كذريعة لانسحابها اللاحق من المعاهدة.

رداً على قرار واشنطن، أعلنت موسكو أيضًا أنها ستترك معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تجاهلت مخاوف موسكو الخاصة فيما يتعلق بامتثال واشنطن للإعلام الدولي لسنوات.

تم توقيع معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى عام 1987 من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. حد الاتفاق من تطوير وإنتاج ونشر الصواريخ الأرضية التي يمكن أن تضرب أهدافًا على مسافة تتراوح بين 500 و 5500 كيلومتر.