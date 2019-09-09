كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات طلابية بهونج كونج مع تزايد المخاوف الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعيد فتح محطات المترو بعد إغلاق بعضها وسط مواجهات عنيفة في بعض الأحيان، رغم أن الحالة المزاجية في المركز المالي الآسيوي وظلت متوترة.

وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، قبل بدء المدرسة، تضافرت صفوف الطلاب والخريجين وهم يهتفون "أهالي هونج كونج، وأضفوا النفط"، وهي عبارة أصبحت صرخة حشدًا لحركة الاحتجاج.

وقال "آلان ليونج"، أحد خريجي كلية واه يان في كلية كولون بالمدينة: "أن السلسلة البشرية القائمة على المدارس هي أقوى معرض لكيفية تعميق هذا الاحتجاج في المجتمع، وهو متجذر للغاية بحيث يدخل عبر طلاب المدارس".

وتطورت ثلاثة أشهر من الاحتجاجات على مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن إلى رد فعل أوسع ضد الحكومة ودعوات أكبر للديمقراطية.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 157 شخصًا على مدار الأيام الثلاثة الماضية، بمن فيهم 125 من الذكور، و32 إناث تتراوح أعمارهن بين 14، و63 عامًا، مما رفع إجمالي عدد الاعتقالات إلى أكثر من 1300.

وتواجه المستعمرة البريطانية السابقة أول ركود لها منذ عقد من الزمان، حيث تخيف الاحتجاجات السياح وتدخل في مبيعات التجزئة في واحدة من أكثر الوجهات شعبية للتسوق في العالم.

وقال بول تشان، وزير المالية في المدينة، أن الوافدين من السياح قد هبطوا بنسبة 40٪، في شهر أغسطس على أساس سنوي، مع استمرار الاشتباكات التي أغلقت الطرق وشلت أجزاء من المدينة.

وقال تشان في مدونته يوم الأحد "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الطريق إلى الأمام لن يسير بسهولة نحو الأفضل"، مشيرًا إلى أن بعض الفنادق قد شهدت انخفاضًا في أسعار الغرف بنسبة تصل إلى 70٪.

وبدأ النشطاء حرائق في الشارع وتخريب محطة سكة حديد ماس ترانزيت في الحي التجاري الرئيسي في وسط يوم الأحد بعد أن احتشد الآلاف بسلام في القنصلية الأمريكية، داعين إلى المساعدة في جلب الديمقراطية إلى المنطقة الإدارية الخاصة.

وحثت ميشيل باشيليت مسؤولة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الناس على الاحتجاج بسلام ودعت السلطات إلى الرد على أي أعمال عنف بضبط النفس.

Advertisements

وتشمل المطالب الأخرى للمتظاهرين تراجع كلمة "مكافحة الشغب" لوصف المظاهرات، والإفراج عن جميع المعتقلين وحق سكان هونغ كونغ في اختيار قادتهم.

وأدان صحفي يرتدي قبعة صلبة ونظارات واقية في مؤتمر صحفي للشرطة استخدام الشرطة لرذاذ الفلفل ضد وسائل الإعلام في نهاية الأسبوع.

وفي أعقاب المظاهرة التي جرت في القنصلية الأمريكية يوم الأحد، حذرت حكومة هونغ كونغ المشرعين الأجانب من التدخل في الشؤون الداخلية للمدينة بعد أن دعا الآلاف من المتظاهرين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "تحرير" المدينة.

وعادت هونج كونج إلى الصين في عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تضمن الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي. يخشى العديد من سكان هونغ كونغ من أن تضعف بكين هذا الحكم الذاتي.

وتنفي الصين اتهامها بالتدخل في المدينة وتقول إن هونج كونج شأن داخلي. وقد نددت بالاحتجاجات، متهمة الولايات المتحدة وبريطانيا بإثارة الاضطرابات، وحذرت من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية اليوم الاثنين أن هونج كونج جزء لا يتجزأ من الصين، وأن أي شكل من أشكال الانفصال "سيتم سحقه".

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" أن مظاهرة يوم الأحد كانت دليلًا على أن القوات الأجنبية تقف وراء الاحتجاجات وحذرت المتظاهرين من "التوقف عن تجربة صبر الحكومة المركزية".

وأُفرج عن الناشط المؤيد للديمقراطية جوشوا وونغ من حجز الشرطة بعد خرقه لشروط الكفالة عقب اعتقاله في أغسطس عندما وجهت إليه تهمة مع عدد من الناشطين البارزين الآخرين للتحريض والمشاركة في جمعية غير مصرح بها.

وقال مسؤول أمريكي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة تراقب الأحداث.

وأضاف: "إن حريات التعبير والتجمع هي قيم أساسية نتشاركها مع أهالي هونج كونج، ويجب حماية تلك الحريات بقوة. كما قال الرئيس، "إنهم يبحثون عن الديمقراطية وأعتقد أن معظم الناس يريدون الديمقراطية".

