كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول فرنسي: لا يمكن أن تكون أوروبا مستقرة بدون وضوح في العلاقات مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الاثنين، بأن أوروبا لا يمكن أن تكون مستقرة أو آمنة إذا لم يكن لديها وضوح في علاقاتها مع روسيا.

وقال "لو دريان"، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف: "نحن بحاجة إلى العمل معًا من أجل استعادة تدريجية للاستقرار الاستراتيجي في أوروبا من أجل إرساء بنية جديدة من الثقة والأمن، حيث أن القارة الأوروبية لن تكون مستقرة أبدًا، لن تكون آمنة أبدًا إذا لم يكن هناك وضوح تام في العلاقات مع روسيا".

في محاربة الإرهاب في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا وفرنسا اتفقتا خلال محادثات '2 + 2' على تنسيق العمل لمحاربة الإرهابيين الباقين في سوريا.

وأضاف للصحفيين: "اتفقنا على مواصلة العمل على رفض منسق للإرهابيين الذين ما زالوا على الأراضي السورية، وحل المشاكل الإنسانية - تسهيل عودة اللاجئين وبدء العملية السياسية من خلال تشكيل لجنة دستورية".

على تسوية الأزمة الأوكرانية

أعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في أن تتحسن العلاقات الروسية الأوكرانية مع تسوية دونباس.

وقال "لافروف"، في الاجتماع الثاني عشر لمجلس التعاون الأمني ​​الروسي الفرنسي في شكل "2 + 2" في موسكو: لقد عبرنا جميعًا عن ارتياحنا للتبادل الذي استمر 35 يومًا مقابل 35 يومًا أمس.

وأضاف "لافروف": "وقد تمت تغطية هذا الحدث على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام، وكان موضع ترحيب من جميع شركائنا والأوكرانيين دون استثناء".

وتابع "لافروف": "نأمل أن تكون هذه علامة جيدة تسمح لنا بالاعتماد على حقيقة أنه بالتوازي مع التسوية في دونباس، فإن العلاقات بين روسيا وأوكرانيا ستكون طبيعية".

Advertisements

ووفقًا ل "لافروف"، فإن بيان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول الحاجة إلى العمل لفك ارتباط القوات في دونباس أمر إيجابي.

وقال "لافروف"، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لكبار الدبلوماسيين الروس والفرنسيين: "لاحظنا، على الجانب الروسي، التصريح الإيجابي للغاية الذي أدلى به الرئيس زيلينسكي بأنه مهتم بحل، من خلال العمل في تنسيق نورماندي وفريق الاتصال ، وقضايا فض اشتباك القوات والوسائل على خط الاتصال، بدءً من المناطق المتفق عليها قبل ثلاث سنوات من قبل قادة تنسيق نورماندي، ومن ثم عبر خط الاتصال هذا".

وأضاف، أنه يفي بالكامل بتوقعات جميع المهتمين بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك.

كما قال "لافروف": "بالتأكيد عبرنا عن أملنا في أن يستمر هذا الموقف للرئيس الأوكراني في تحديد سياسة تلك الدولة تجاه التسوية في دونباس".

اجتماع جديد على أعلى مستوى

ومن جانبه، قال نظيره الفرنسي، إن فرنسا ترغب في عقد اجتماع جديد على أعلى مستوى في نسق نورماندي فور في باريس في الأيام المقبلة.

وأضاف "لو دريان"، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "نود أن يتم تنظيم اجتماع جديد على أعلى مستوى من تنسيق نورماندي في باريس في الأيام المقبلة".

في أحدث تطورات الوضع، اتفقت كل من روسيا وأوكرانيا على إطلاق سراح 35 شخصًا محتجزًا ومدان.