كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيرلندا تحذر جونسون: لا يوجد دعم يساوي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت أيرلندا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين أنه يتعين عليه تقديم مقترحات محددة بشأن مستقبل الحدود الأيرلندية إذا كان هناك أي أمل في تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصفقة.

وتشير التصريحات الصريحة لرئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إلى صعوبة مقامرة جونسون باستخدام التهديد بعدم الخروج لإقناع ألمانيا وفرنسا بضرورة إعادة كتابة اتفاق الخروج المبرم في نوفمبر الماضي.

ومع غرق "البريكست" في الأزمة، كان من المقرر جونسون أيضًا اليوم الاثنين للحصول على انتخابات عامة يرفضها البرلمان البريطاني حتى الآن لمنحه.

وبدلًا من ذلك، يريد المشرعون إجبار جونسون على طلب التأجيل حتى تاريخ الخروج في 31 أكتوبر: مشروع قانون يهدف إلى استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، ومن المقرر أن يصبح قانونًا اليوم الاثنين.

ووعد جونسون عندما تولى منصبه في يوليو أنه سيحقق أخيرًا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي صوتت بريطانيا لصالحه في استفتاء عام 2016، حيث أخرج البلاد من الكتلة بحلول 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق انسحاب لتسهيل عملية الانتقال.

ولدى وصوله إلى دبلن لإجراء محادثات، قال جونسون إنه لا يريد خروجًا من الصفقة: "قال إنه يريد صفقة في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر ولديه أفكار حدودية لتقديمها إلى دبلن، لكن المملكة المتحدة ستترك كتلة بحلول 31 أكتوبر.

وقال فارادكار الذي يقف بجانب جونسون خارج الحكومة الأيرلندية للصحفيين "في غياب ترتيبات بديلة متفق عليها، ولا يوجد أي دعم لنا". "نحن منفتحون على البدائل، لكن يجب أن يكونوا بدائل واقعية وملزمة قانونًا وقابلة للتطبيق ولم نتلق مثل هذه المقترحات حتى الآن."

وقال فارادكار: "ما لا يمكننا فعله ولن نفعله، وأنا أعلم أنك تفهم هذا، هو الموافقة على استبدال الضمان القانوني بوعد".

ولطالما كانت الحدود البرية الممتدة على مسافة 500 كيلومتر (أيرلندا الشمالية) بين أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية أكبر حجر عثرة أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويشتمل اتفاق الانسحاب الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في نوفمبر مع الاتحاد الأوروبي على "دعم أيرلندي"، ويقول أن المملكة المتحدة ستبقى في اتحاد جمركي "ما لم يتم العثور على ترتيبات بديلة لتجنب حدود صعبة."

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ولكن البرلمان رفض الاتفاق ثلاث مرات، حيث يعارض العديد من المشرعين البريطانيين احتمال الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي والرسوم الجمركية التي من شأنها أن تمنع بريطانيا من القيام بصفقاتها التجارية وتتركها تحت إشراف قضاة الاتحاد الأوروبي.

وحذر فارادكار أنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن الموافقة على اتفاقية تجارة حرة في المستقبل ستكون مهمة "ثقيلة" لجونسون.

وعلى الرغم من أن أيرلندا لا تمثل سوى ثُمن حجم اقتصاد المملكة المتحدة البالغ 2.8 تريليون دولار، فإن دبلن تدعمها بقية دول الاتحاد الأوروبي التي يبلغ حجم اقتصادها - ما عدا المملكة المتحدة - 15.9 تريليون دولار.

وقال جونسون إن مشروع القانون سيدمر إستراتيجية التفاوض البريطانية عن طريق إزالة تهديد الخروج بلا صفقة.

وقال جونسون في دبلن: "أنا لا أشعر بالغباء التام من أي شيء قد يحدث في البرلمان".

وأضاف:"أعتقد أن ما يريد الشعب البريطاني منا أن نفعله هو التوصل إلى اتفاق والمضي قدما في 31 أكتوبر."

وأضاف: "أن المأزق يعني أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية معضلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما الذي سيعنيه بالنسبة لخامس أكبر اقتصاد في العالم".

وفي الأسبوع الماضي وحد، خسر جونسون أغلبيته في البرلمان وطرد 21 متمردًا من حزب المحافظين ورأى أخاه ترك الحكومة ومزقها بين ولاء الأسرة و"المصلحة الوطنية".

ويوم السبت، استقالت وزيرة العمل والمعاشات فجأة، قائلةً أن الحكومة تركز ما بين 80 و90٪ من عملها على الاستعدادات بدون صفقة بدلًا من السعي لاتفاق الانسحاب.

وفي غضون ذلك، قال وزيرأن يوم الأحد إن جونسون لن يسعى إلى تأجيل القمة في الشهر المقبل، ولكنهما رفضا تحديد كيف سيطيع مع ذلك القانون الجديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

