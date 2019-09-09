كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تطالب بالالتزام بصفقة 2015 مع طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الصين باللوم على الولايات المتحدة في التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني ودعت القوى العالمية إلى الالتزام بصفقة 2015 مع طهران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون يينغ اليوم الاثنين: "يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن الممارسات الخاطئة مثل العقوبات الأحادية والحد الأقصى من الضغط على إيران".

بدأ الاتفاق في الانهيار مع انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضي وفرض عقوبات على إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة الصينية إنه يتعين على أطراف الصفقة، التي تشمل أيضًا بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي - الالتزام جميع أجزاء الاتفاقية الشاملة.

وجاءت تعليقاتها بعد إعلان إيران أنها ستبدأ في استخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة المحظورة بموجب الاتفاقية. يمكن استخدام أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

تحاول إيران الضغط على أوروبا لإيجاد طريقة لتخفيف الخسائر الاقتصادية للعقوبات.

و قد اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران تمضي قدمًا في الاستعدادات للبدء في استخدام أجهزة الطرد المركزي الأكثر تقدمًا، في انتهاك للقيود الموضوعة علي الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع القوى الكبرى.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الإثنين أن مفتشيها تحققوا من أجهزة الطرد المركزي الجديدة، بما في ذلك 30 طرازا متقدما من طراز IR-6 وثلاثة من طراز IR-6s، قد تم تركيبها لكن لم يتم اختبارها بعد.

جاء هذا الإعلان عقب عودة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا من طهران يوم الأحد.

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يقوم جهاز الطرد المركزي بتخصيب اليورانيوم عن طريق تدوير غاز سداسي فلوريد اليورانيوم. بموجب الاتفاق الذري، تقتصر إيران حاليًا على تشغيل 5060 من أجهزة الطرد المركزي IR-1 الأقدم.

وكانت إيران قد أعلنت هذه الخطوة، في خرقها الأخير للصفقة النووية وهي تحاول الضغط على أوروبا لإيجاد طريقة لبيع النفط الخام في الخارج على الرغم من العقوبات الأمريكية.

وفي وقت سابق، أخبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكالة أسوشيتيد برس يوم السبت أنها على علم بالتقارير "المتعلقة ببحوث وتطوير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا "مفتشو الوكالة موجودون في إيران وسيبلغون عن أي أنشطة ذات صلة إلى مقر الوكالة".

وقد ادان كبير مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة خرق إيران الأخير لشروط اتفاقها النووي مع القوى العالمية، في أعقاب إعلان طهران أنها تستخدم أجهزة طرد مركزي أسرع.

وتنفي إيران اتهامات واشنطن بأنها تسعى لتطوير قنبلة نووية، وتصر على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.

وقد اصدر المتحدث باسم ادارة الطاقة الذرية الإيرانية تحذيرات جديدة حول اتفاقها النووي مع القوى العالمية. حيث صرح كمال فاندي يوم السبت بأن إيران لديها القدرة على تجاوز تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪. ويقول المحللون أن 20 ٪ مجرد خطوة تقنية قصيرة بعيدا عن التخصيب بنسبة 90 ٪، وهو مستوى الأسلحة.

لقد تجاوزت إيران بالفعل حدود مستوى المخزون والتخصيب التي حددتها الصفقة. وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ أنسحاب الرئيس دونالد ترامب أمريكا من جانب واحد من الصفقة النووية، التي شهدت موافقة طهران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. في ذلك الوقت، أعاد ترامب فرض العقوبات القديمة وخلق عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين الإيرانيين مثل ظريف والحرس الثوري الإيراني شبه العسكري.

وكانت إيران قد أعلنت هذه الخطوة، في خرقها الأخير للصفقة النووية وهي تحاول الضغط على أوروبا لإيجاد طريقة لبيع النفط الخام في الخارج على الرغم من العقوبات الأمريكية.

