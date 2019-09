كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق عمل البرلمان البريطاني حتى منتصف أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنه سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله اليوم الاثنين وحتى منتصف الشهر المقبل.

ووافق البرلمان على مشروع قانون لمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر دون اتفاق، بإجبار جونسون على السعي لتأجيل الموعد، ومن المقرر أن يصبح هذا المشروع قانونا اليوم، لكن المتحدث قال إن الحكومة لن تسعى لأي تمديد لهذا الموعد النهائي.

وأضاف المتحدث أن "رئيس الوزراء لن يسمح بأي تأجيل آخر لا معنى له لخروج البلاد من التكتل وأنه ينبغي على النواب التصويت لصالح إجراء انتخابات مبكرة سيدعو جونسون لها في وقت لاحق اليوم لحل هذه المسألة".

وصف جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني، طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون، حول تعليق عمل البرلمان بأنه "انتهاك للدستور".

وقال بيركو إن "إغلاق البرلمان سيكون أيضاً جريمة بحق العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين كممثلين منتخبين للشعب".

وكان زعيم حزب العمال جيرمي كوربن، دعا كبار النواب وقادة المعارضة لبحث الخطوات الممكن اتخاذها لإحباط خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر لذلك في الحادي والثلاثين من أكتوبر حتى إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقات المستقبلية مع التكتل.

Advertisements

ويعني تحرك اليوم أنه لن يكون هناك على الأرجح وقت كاف أمام النواب لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

نظرة إلى مجلس العموم

مجلس العموم هو أحد المجلسين اللذين يتكون منهما البرلمان في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، أما المجلس الآخر فهو مجلس اللوردات.

رسمياً يُعدّ مجلس العموم «المجلس الأدنى» بين المجلسين، غير أنه من الناحية الفعلية المجلس الأعظم تأثيراً في الحياة السياسية للبلاد، ومن أعضائه يأتي رئيس الحكومة، وفي قاعته تُناقش سياسات الحكومة، وتدافع - رئيساً ووزراء – عن نفسها أمام نواب المعارضة.

يترأس مجلس العموم رئيس يجري اختياره بالانتخاب، يحمل لقب «المتكلّم» Speaker of the House of Common يكون عادةً من الحزب صاحب الغالبية في المجلس، مع أنه بمجرد انتخابه للمنصب يفقد صفته الحزبية. والرئيس الحالي هو جون بيركو، النائب المحافظ عن دائرة بكنغهام (جنوب إنجلترا)، الذي انتُخب رئيساً للمجلس، يوم 22 يونيو (حزيران) 2009، في أعقاب استقالة سلفه مايكل مارتن، النائب العمالي عن إحدى دوائر مدينة غلاسغو الاسكوتلندية.

ومنذ 2009، أُعِيد انتخاب بيركو - الذي هو أول يهودي يشغل المنصب في تاريخه - ثلاث مرات بالتزكية، بعد الانتخابات العامة التي أُجرِيَت أعوام 2010 و2015 و2017.