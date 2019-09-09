كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. أفيال تدهس الحشود في مهرجان بوذي بسريلانكا وتصيب 17 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب ما لا يقل عن 17 شخصًا في مهرجان "بيراهيرا" السنوي الخاص بالطائفة البوذية في سريلانكا، عندما دهس فيلان الحشود، وفقًا لما نقلته تقارير محلية.

وأظهرت اللقطات التي أذاعتها إحدى وكالات الأنباء المحلية أحد الأفيال وهو يركض في شارع بمدينة "كوتي" يوم السبت الماضي.

وجلس شخص على رأس أحد الأفيال التي كانت لها أضواء متصلة بجذعها. وعلى الرغم من محاولة يائسة للإمساك بالفيل، إلا أن الرجل انزلق ووقع تحت قدم الفيل.

وأظهرت لقطات العرض أحد الأفيال تجري بعيدًا عن مجموعة من الأشخاص قبل إصابة الحشود التي كانت تشاهد المهرجان.

كما يمكن رؤية المتفرجين والمؤدين وهم يركضون خوفًا على حياتهم مع تسارع الأفيال بعيدًا.

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وليس من الواضح السبب وراء إزعاج الأفيال أو فرارهم.

وقال مسؤولون محليون إن 18 مصابًا تلقوا العلاج، من 16 شخصًا خرجوا من المستشفيات. والمصابان الباقيان أحدهما يعاني من تلف في البطن والآخر يعالج من إصابة في الأذن.

تعتبر الأفيال المزخرفة بشكل مميز نقطة جذب رئيسية في المهرجانات البوذية السريلانكية. وتملك العائلات الغنية الأفيال الأسيرة كرمز لرفاهيتها وكبريائها ونبلائها وترسل الأفيال للمشاركة في المهرجانات في جميع أنحاء البلاد.

ومهرجان "بيراهيرا" السنوي يشهد دائمًا الراقصين والأفيال المزخرفة بشكل رائع وهم يتجولون في الشوارع.

وبدأ المهرجان من معبد بوذي عمره 600 عام، واستمتع به السكان المحليين على مدار سنوات عديدة.