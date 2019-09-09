من أمام المحكمة الابتدائية في الرباط… وقفة حاشدة ترفع شعار “الحرية لهاجر” و”حنا المواطنات ماشي جاريات” -صور

تصوير: عبد المجيد رزقو

قبيل انطلاق أول جلسة من محاكمة الصحافية هاجر الريسوني والموقوفين معها، يعرف محيط المحكمة الابتدائية في الرباط، خلال هذه الأثناء، وقفة احتجاجية حاشدة تطالب بالحرية لهاجر.

الوقفة التي لا زالت مستمرة، عرفت حضور حقوقيين وسياسيين، يرفعون شعار “الحربة لهاجر الريسوني”.

المحتجون الغاضبون من مسلسل توقيف هاجر، عبروا عن تخوفهم من واقع الحقوق والحريات في المغرب، مطالبين بوقف مسلسل التراجعات بشكل عاجل.