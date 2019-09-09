تصوير: عبد المجيد رزقو
قبيل انطلاق أول جلسة من محاكمة الصحافية هاجر الريسوني والموقوفين معها، يعرف محيط المحكمة الابتدائية في الرباط، خلال هذه الأثناء، وقفة احتجاجية حاشدة تطالب بالحرية لهاجر.
الوقفة التي لا زالت مستمرة، عرفت حضور حقوقيين وسياسيين، يرفعون شعار “الحربة لهاجر الريسوني”.
المحتجون الغاضبون من مسلسل توقيف هاجر، عبروا عن تخوفهم من واقع الحقوق والحريات في المغرب، مطالبين بوقف مسلسل التراجعات بشكل عاجل.
وقفة اليوم، دعت إليها كذلك المنظمات النسائية، حيث حضرت أشهر الوجوه المدافعة عن حقوق النساء، ورفعت شعارات من بينها “حنا مواطنات ماشي جاريات”.
كانت هذه تفاصيل خبر من أمام المحكمة الابتدائية في الرباط… وقفة حاشدة ترفع شعار “الحرية لهاجر” و”حنا المواطنات ماشي جاريات” -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.