مهرجان مالمو للسينما العربية يفتتح دورته التاسعة الشهر المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنطلق الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للسينما العربية، الشهر المُقبل، مع 47 فيلما، والسينما التونسية كضيف شرف.

وخلال مؤتمر أقيم يوم السبت الماضي، في ثالث أكبر مدينة في السويد، قال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي إنه تم تلقي 524 طلبا للمشاركة هذا العام من أكثر من 30 دولة ليقع الاختيار على 25 فيلما طويلا و22 فيلما قصيرا للعرض ضمن مسابقات وبرامج الدورة الجديدة.

وقال إن المهرجان الذي تأسس في 2011 "يستمر كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي".

وتشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ثمانية أفلام هي "امباركة" و"طفح الكيل" من المغرب و"فتوى" من تونس و"الضيف" و"ليل خارجي" من مصر و"صباح الخير" من لبنان و"زيانة" من سلطنة عمان و"مفك" من فلسطين.

وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة من الممثلة المصرية ليلى علوي والمخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم.

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وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة تتنافس ثمانية أفلام من لبنان وسورية والأردن ومصر والسودان وتونس بينما تشمل مسابقة الأفلام القصيرة 23 فيلما.

وتحل السينما التونسية ضيف شرف المهرجان الذي يقام من الرابع إلى الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر.

ويعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم التونسي "في عينيا" من إخراج نجيب بلقاضي، كما يكرم اسم المنتج والناقد الراحل نجيب عياد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية الذي توفي في آب/ أغسطس الماضي.

كما ينظم المهرجان معرضا لأبرز ملصقات الأفلام التونسية التي أنتجت على مدى الخمسين عاما الماضية، وحلقة نقاشية بعنوان ”السينما التونسية بين الماضي والحاضر“ إضافة إلى ندوة عن المركز الوطني للسينما والصورة في تونس.